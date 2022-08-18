Эстония поставит Украине минометы и противотанковые средства

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение поставить Украине дополнительную военную помощь, в том числе минометы и противотанковые средства.
Кроме того, совместно в Германией на Украину будет поставлен полевой госпиталь, а в Великобританию предполагается направить специалистов для обучения украинских военнослужащих.
Ранее, как информирует агентство BNS, Эстония передала Украине военную технику почти на 250 млн евро, в том числе противотанковые реактивные комплексы "Джавелин", гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, пистолеты, боеприпасы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д.
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