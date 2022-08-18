Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.08.2022 21:42

Эстония поставит Украине минометы и противотанковые средства

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение поставить Украине дополнительную военную помощь, в том числе минометы и противотанковые средства.

Кроме того, совместно в Германией на Украину будет поставлен полевой госпиталь, а в Великобританию предполагается направить специалистов для обучения украинских военнослужащих.

Ранее, как информирует агентство BNS, Эстония передала Украине военную технику почти на 250 млн евро, в том числе противотанковые реактивные комплексы "Джавелин", гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, пистолеты, боеприпасы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ


Похожие новости


Президент Эстонии предлагает включить Украину в трансграничные проекты стран Балтии, Черного моря и Адриатики Премьер Эстонии называет преждевременными призывы к миру на Украине Страны Балтии подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - глава МИД Эстонии Парламент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС Эстония должна быть готова к конфликту в Европе и его последствиям - президент Премьер Эстонии собирается посетить линию соприкосновения в Донбассе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az