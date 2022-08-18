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Происшествия 18.08.2022 20:25

Задействовано более 100 единиц спецтехники и свыше 1 тыс. человек для тушения пожаров в Азербайджане

МЧС Азербайджана заявило об усиленных мерах, предпринятых по тушению крупных пожаров в 5 районах страны.

“В мероприятиях по тушению пожаров, возникших в лесах и лесных массивах Шабранского, Габалинского, Губинского, Сиязанского и Хачмазского районов задействовано 1 140 человек личного состава и 120 единиц техники различного назначения из состава соответствующих государственных структур”, - говорится в заявлении ведомства.

Непосредственно по линии МЧС привлечено 740 человек личного состава и до 80 единиц специальной техники, включая самолет-амфибия "BE 200 CS" и 2 вертолета.

Х.Насирзаде


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Тэги: МЧС, ПОЖАРЫ, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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