Задействовано более 100 единиц спецтехники и свыше 1 тыс. человек для тушения пожаров в Азербайджане

МЧС Азербайджана заявило об усиленных мерах, предпринятых по тушению крупных пожаров в 5 районах страны.

“В мероприятиях по тушению пожаров, возникших в лесах и лесных массивах Шабранского, Габалинского, Губинского, Сиязанского и Хачмазского районов задействовано 1 140 человек личного состава и 120 единиц техники различного назначения из состава соответствующих государственных структур”, - говорится в заявлении ведомства.

Непосредственно по линии МЧС привлечено 740 человек личного состава и до 80 единиц специальной техники, включая самолет-амфибия "BE 200 CS" и 2 вертолета.

Х.Насирзаде