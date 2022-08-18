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СНГ 18.08.2022 20:38

Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером итоги переговоров с Гутерришем и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным результаты своих переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшиеся в четверг во Львове.

"Турция продолжит оценивать вместе с российским президентом Путиным и российской стороной результаты сегодняшних переговоров", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана с совместной с Гутерришем и Зеленским пресс-конференции.

Он отметил, что трехсторонние переговоры во Львове преследовали цель урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, Эрдоган напомнил о соглашении по поставкам зерна и сказал, что с 1 августа на мировые рынки благодаря рейсам 25 судов поступили примерно 625 тыс. тонн зерна с Украины. Также президент Турции выразил беспокойство в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

В среду заместитель представителя генсека Фархан Хак заявлял, что Гутерриш в ходе поездки во Львов постарается способствовать деэскалации ситуации на Украине.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА, РОССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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