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Происшествия 18.08.2022 21:16

Ураганные ветры и шторма обрушились на Италию и Францию, есть жертвы

Ураганные ветры и сильные штормы в Италии и Франции унесли жизни семи человек, сообщает в четверг Associated Press.

По данным метеослужбы Франции, порывы ветра на острове Корсика достигали 220 км в час, около 45 тыс. домохозяйств оказались без энергоснабжения.

По данным местных властей, на Корсике погибли пять человек, десятки других получили травмы, 12 человек госпитализированы, один находится в критическом состоянии.

В итальянской Тоскане двое человек погибли и четверо получили травмы от падения деревьев, вырванных бурей.

Кроме того, в Венеции сильный ветер сорвал куски кирпича с колокольни Святого Марка, в результате туристов пришлось эвакуировать, а сам туристический объект оцепить.

На севере Италии закрыли железнодорожную линию из-за того, что сильным ветром была повреждена линия энергоснабжения.

В последние дни бури прокатились по странам Западной Европы, в то время как в странах Центральной и Восточной Европы продолжается рекордная жара и засуха.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, БУРИ, ЖЕРТВЫ


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