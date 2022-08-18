Ураганные ветры и шторма обрушились на Италию и Францию, есть жертвы

Ураганные ветры и сильные штормы в Италии и Франции унесли жизни семи человек, сообщает в четверг Associated Press.
По данным метеослужбы Франции, порывы ветра на острове Корсика достигали 220 км в час, около 45 тыс. домохозяйств оказались без энергоснабжения.
По данным местных властей, на Корсике погибли пять человек, десятки других получили травмы, 12 человек госпитализированы, один находится в критическом состоянии.
В итальянской Тоскане двое человек погибли и четверо получили травмы от падения деревьев, вырванных бурей.
Кроме того, в Венеции сильный ветер сорвал куски кирпича с колокольни Святого Марка, в результате туристов пришлось эвакуировать, а сам туристический объект оцепить.
На севере Италии закрыли железнодорожную линию из-за того, что сильным ветром была повреждена линия энергоснабжения.
В последние дни бури прокатились по странам Западной Европы, в то время как в странах Центральной и Восточной Европы продолжается рекордная жара и засуха.
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