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ТЭК 18.08.2022 21:32

Германия снижает НДС на газ до 7% с 19% до конца марта 2024 года

Правительство Германии приняло решение временно снизить НДС на газ, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на граждан страны в условиях роста стоимости энергоносителей, сообщает Market Watch.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что налог будет понижен до 7% с 19% на период до конца марта 2024 года.

"Растущие цены на газ являются тяжелым грузом для многих граждан", - заявил Шольц в ходе пресс-конференции в Берлине. В ближайшие дни, по его словам, правительство Германии объявит о дополнительных мерах.

Ранее стало известно, что с 1 октября в ФРГ начнет действовать новый сбор для потребителей газа. Его введение должно поддержать энергетические компании, столкнувшиеся с резким ростом цен на газ из-за сокращения поставок из России, позволив им переложить значительную часть увеличения расходов на потребителей.

Шольц отметил в четверг, что снижение НДС на газ более чем компенсирует потребителям введение нового сбора.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАЗ, НДС, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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