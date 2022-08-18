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СНГ 18.08.2022 21:35

Глобальную нехватку еды не решить без российского продовольствия и удобрений - Гутерриш

Генсек ООН в четверг заявил, что мировой продовольственный кризис не получится решить без обеспечения глобального доступа к российскому продовольствию и удобрениям, сообщает агентство "Анадолу".

"Нет решения глобального продовольственного кризиса без обеспечения доступа к украинским продовольственным товарам, российскому продовольствию и удобрениям", - приводит агентство слова Гутерриша после трехсторонней встречи с президентами Турции и Украины во Львове.

Помимо этого, передают турецкие СМИ, генсек ООН выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией вокруг Запорожской АЭС и призвал не использовать такие объекты как военные цели.

"Любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС - это самоубийство. Этот объект нельзя использовать в рамках какой бы ни было военной операции", - цитирует генсека турецкий информационный портал Eha News.

Гутерриш приветствовал выполнение стамбульской инициативы по вывозу зерна с Украины и заявил, что до прихода зимы в ООН хотели бы активизировать усилия по экспорту продовольствия из украинских портов.

В среду заместитель представителя генсека Фархан Хак заявил, что Гутерриш во время поездки во Львов постарается способствовать деэскалации ситуации на Украине.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что после поездки во Львов Гутерриш отправится в Одессу и посетит местный порт.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПОЗИЦИЯ


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