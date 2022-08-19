Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

19.08.2022 09:03

Путин встретится с Токаевым в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества", - сказано в сообщении.

Кроме того, информирует пресс-служба, "будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в текущем году".

Со своей стороны пресс-служба президента Казахстана сообщила, что в ходе встречи Путина и Токаева "будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Казахстан обсуждает покупку доли России в ЕАБР, но окончательного решения нет - глава Минфина Песков о планах Казахстана по созданию альтернативных маршрутов для своей нефти: вряд ли это политически мотивировано Токаев считает Путина надежным союзником Казахстана Путин и Токаев обсудили перспективы развития российско-казахстанского сотрудничества Казахстан учитывает санкции против России, хотя прямого давления на него не оказывается - Токаев Премьер Казахстана отмечает значительный потенциал развития промышленной кооперации с Россией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az