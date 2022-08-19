Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.08.2022 09:07

Пхеньян отверг предложение Сеула об экономической помощи в обмен на денуклеаризацию - чиновник

КНДР никогда не согласится на реализацию "дерзкой инициативы" Южной Кореи о модернизации северокорейской экономики в обмен на существенные шаги в направлении денуклеаризации, заявила заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я не знаю, с какими дерзкими идеями они постучатся в дверь в будущем, но я ясно даю понять, что мы никогда не будем иметь с этим дело", - цитирует южнокорейское агентство "Ренхап" слова из письма чиновника, опубликованного в органе ЦК ТПК газете "Нодон синмун".

Она назвала этот план "верхом безумия".

Как сообщалось, президент Южной Кореи Юн Сок Ель 15 августа изложил детали своего плана по развитию северокорейской экономики в случае, если Пхеньян предпримет значимые шаги по денуклеаризации, назвав его "дерзкой инициативой".

В частности, он сказал, что Сеул готов осуществлять в КНДР крупномасштабную продовольственную программу, оказывать помощь в создании инфраструктуры производства, передачи и распределения электроэнергии, участвовать в проектах по модернизации портов и воздушных гаваней. Президент также предложил помощь в повышении производительность сельского хозяйства Северной Кореи, модернизации ее больниц и другой медицинской инфраструктуры, а также реализацию международных инициатив в области инвестиций и финансовой поддержки.

В четверг южнокорейский министр объединения Квон Ен Се заявил, что администрация Южной Кореи будет стремиться создать условия для того, чтобы Северная Корея приняла эту инициативу.

Он, выступая в парламенте, сказал, что "правительство планирует направить более конкретные послания Северу в будущем и провести соответствующие консультации с такими другими крупными заинтересованными странами, как Соединенные Штаты и Китай", - говорится в сообщении.

Одновременно он сообщил, что правительство "при получении поддержки других стран будет готовиться к соответствующим переговорам с Пхеньяном".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ЭКОНОМИКА, ПЛАН


Похожие новости


Южная Корея намерена создать условия для согласия КНДР с программой экономической помощи Сеул против применения силы для изменений в КНДР - президент Южной Кореи Президент Южной Кореи подтвердил готовность оказать помощь КНДР в развитии экономики в обмен на денуклеаризацию Жертвами сильных ливней в Южной Корее стали семь человек Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР обсудил северокорейский запуск ракеты с коллегами из США и Японии Южная Корея следит за КНДР в преддверии 10-й годовщины прихода к власти Ким Чен Ына

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az