Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

19.08.2022 11:37

Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана привлекло ЗАО «Euroline» для строительства творческого, выставочно-торгового центра «DOST Evi» в селе Зейва Исмаиллинского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 5 млн 499,998 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНТРУДА, DOST, EVI


Похожие новости


В Азербайджане до 2025г будет открыто около 20 Центров DOST- глава Минтруда В Азербайджане к 2022 году число центров DOST увеличится до семи - глава Минтруда Минтруда Азербайджана направит 177 тыс. манатов на проектирование центра DOST в Сабирабадском районе Минтруда направит 672 тыс. манатов на проектирование региональных центров DOST Новый центр DOST в Хазарском районе сможет ежегодно обслуживать свыше 70 тыс. граждан В Баку к апрелю 2020г начнут функционировать 4 центра DOST - Бабаев

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az