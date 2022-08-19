Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана привлекло ЗАО «Euroline» для строительства творческого, выставочно-торгового центра «DOST Evi» в селе Зейва Исмаиллинского района. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 5 млн 499,998 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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