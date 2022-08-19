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СНГ 19.08.2022 12:04

Патрушев сообщил о существенном ослаблении террористических организаций в Иране и Сирии, они расширяют активность на новых направлениях

Террористические организации в Иране и Сирии ослабли, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Несмотря на существенное ослабление международных террористических организаций в Ираке и Сирии, они меняют тактику и расширяют активность на новых направлениях", - сказал Патрушев в пятницу на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Так, высокий уровень террористической активности сохраняется в Южной Азии, на Африканском континенте и на Ближнем Востоке, на долю которых приходится 93% всех террористических проявлений. При этом, к сожалению, в число наиболее пострадавших от терроризма стран входят и члены ШОС - Индия и Пакистан", - сказал Патрушев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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