Патрушев сообщил о существенном ослаблении террористических организаций в Иране и Сирии, они расширяют активность на новых направлениях

Террористические организации в Иране и Сирии ослабли, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Несмотря на существенное ослабление международных террористических организаций в Ираке и Сирии, они меняют тактику и расширяют активность на новых направлениях", - сказал Патрушев в пятницу на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Так, высокий уровень террористической активности сохраняется в Южной Азии, на Африканском континенте и на Ближнем Востоке, на долю которых приходится 93% всех террористических проявлений. При этом, к сожалению, в число наиболее пострадавших от терроризма стран входят и члены ШОС - Индия и Пакистан", - сказал Патрушев.