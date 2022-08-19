Семь человек погибли во время бури в Австрии и Италии

Как минимум пять человек стали жертвами бури, обрушившейся на северо-восток Австрии, еще двое погибли в Италии, сообщают европейские СМИ.
В Австрии среди жертв - два ребенка возрастом 4 и 8 лет. Еще 13 человек получили травмы. Ураганный ветер во время бури повалил множество деревьев, а также снес крыши ряда домов. Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент страны Александр Ван дер Беллен выразили соболезнования погибшим.
В Италии в области Тоскана из-за бури погибли двое человек, еще 18 пострадали. Проливные дожди привели к наводнениям в разных частях страны.
В Милане в пятницу из-за непогоды закрыли городские парки, жителей города призвали по возможности отказаться от прогулок.
Сильные порывы ветра привели к повреждениям некоторых частей Собора Святого Марка в Венеции.
Накануне утром буря обрушилась и на французскую Корсику, там погибли пять человек. Скорость порывов ветра достигала 222 км/ч, около 45 тыс. человек остались без света.
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