Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле увеличились на 12%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2022 года составил 120 млн 476,7 тыс. тонн, что на 11,7% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,7%, на долю госсектора - 22,3%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 11,7%.
По железной дороге перевезено 10 млн 174,5 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 21,3% больше показателя января-июля 2021 года.
Морским транспортом перевезено 4 млн 280,5 тыс. тонн различных грузов (рост на 32,5%), автомобильным транспортом - 68 млн 302,5 тыс. тонн (рост на 11,3%), воздушным - 272,3 тыс. тонн (спад на 0,5%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 20 млн 935,3 тыс. тонн нефти (рост на 2,8%).
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Н.Аббасова
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