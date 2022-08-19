Мозамбик готовится впервые экспортировать СПГ

Мозамбик готовится впервые поставить партию сжиженного природного газа на международный рынок.

Британский СПГ-танкер British Mentor, оператором которого является BP Plc, прибудет в новый плавучий терминал отгрузки СПГ Coral South, расположенный на северном побережье Мозамбика, 24 августа, согласно данным агентства Bloomberg.

Основным оператором нового терминала является итальянская Eni SpA. Ее партнерами в этом проекте выступают среди прочих китайская CNPC, американская Exxon Mobil и Национальная нефтяная компания Мозамбика ENH.

Изначально Eni планировала приступить к первой отгрузке СПГ с терминала в октябре. Однако компания ускорила этот план, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса и беспорядками в стране из-за действий лояльных к ИГ (запрещена в РФ) повстанцев.

Британская BP, в свою очередь, в 2016 году подписала с Eni и ее партнерами соглашение о покупке всех партий СПГ, отгружаемых с Coral South в течение 20 лет с опцией продления еще на 10 лет. Мощность терминала составляет 3,4 млн тонн СПГ в год.