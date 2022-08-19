Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией - Патрушев

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвиняет страны Запада в подготовке к открытому вооруженному противостоянию с Россией.

"События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", - сказал Патрушев в пятницу на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Патрушева, "Вашингтоном и его региональными союзниками, прежде всего Лондоном, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира".