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СНГ 19.08.2022 12:58

Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией - Патрушев

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвиняет страны Запада в подготовке к открытому вооруженному противостоянию с Россией.

"События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", - сказал Патрушев в пятницу на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Патрушева, "Вашингтоном и его региональными союзниками, прежде всего Лондоном, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира".

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, ЗАПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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