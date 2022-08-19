Доходы Азербайджана за 7 месяцев от приватизации и сдачи в аренду госимущества превысили 46 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-июле 2022 года составили 46,3 млн манатов ($27,2 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.
«В январе-июле 2022 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 32,4 млн манатов. Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 13,9 млн манатов», - отметили в Службе.
За 7 месяцев проведено 40 аукционов по приватизации госимущества. На аукционах были проданы акции 13 акционерных обществ, 10 малых государственных предприятий, 2 незавершенных строительства и 327 транспортных средств.
Также за отчетный период заключено 2 252 договора аренды, что в 2,6 раза больше января-июля 2021 года. Из заключенных договоров 498 относятся к нежилым помещениям, 1754 - к земельным участкам.
Х.Насирзаде
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