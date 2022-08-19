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Регион 19.08.2022 13:22

Эрдоган сообщил, что напомнил Зеленскому о готовности организовать его встречу с Путиным в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на Украине напомнил ему о готовности, если это будет возможным, провести его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции, сообщает телеканал TRT.

"Эрдоган по возвращении из Украины заявил, что напомнил Зеленскому, что готов провести переговоры Зеленского и Путина", - говорится в сообщении телеканала.

По словам Эрдогана, Турция будет "продолжать способствовать решению украинского кризиса через дипломатию и переговоры".

Он также отметил, что Турция готова принять участие в процессе восстановления Украины.

Накануне сообщалось, что президент Турции посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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