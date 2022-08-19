Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию с Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с Запорожской АЭС, сообщает в пятницу агентство "Анадолу". "Президент Эрдоган заявил, что обсудит вопрос Запорожской АЭС с российским коллегой Путиным", - говорится в сообщении агентства. Турецкий лидер также призвал МАГАТЭ принять "все необходимые меры для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС".

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