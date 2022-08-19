Эрдоган назвал основной задачей Анкары в Сирии борьбу с терроризмом

Основной задачей Анкары в Сирии является борьба с терроризмом, и Турция контактирует с Россией по всем предпринимаемым там действиям, приводят в пятницу турецкие СМИ заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Основной задачей Анкары является борьба с терроризмом на севере Сирии", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Он добавил, что "Турция контактирует с Россией по всем предпринимаемым действиям в Сирии". По словам Эрдогана, Анкара взяла на себя ответственность за решение проблем в Сирии для обеспечения мира в регионе, а также для защиты Турции от угроз.

При этом Эрдоган указал на то, что Турции "не нужна территория Сирии", и что для нее "важна целостность ее территории".