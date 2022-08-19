Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.08.2022 13:56

Эрдоган назвал основной задачей Анкары в Сирии борьбу с терроризмом

Основной задачей Анкары в Сирии является борьба с терроризмом, и Турция контактирует с Россией по всем предпринимаемым там действиям, приводят в пятницу турецкие СМИ заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Основной задачей Анкары является борьба с терроризмом на севере Сирии", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Он добавил, что "Турция контактирует с Россией по всем предпринимаемым действиям в Сирии". По словам Эрдогана, Анкара взяла на себя ответственность за решение проблем в Сирии для обеспечения мира в регионе, а также для защиты Турции от угроз.

При этом Эрдоган указал на то, что Турции "не нужна территория Сирии", и что для нее "важна целостность ее территории".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az