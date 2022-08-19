Литовский Ignitis считает рекомендации NordPool для стабилизации энергорынка технически невыполнимыми

Литовский энергохолдинг Ignitis grupe подверг критике реакцию биржи NordPool на рекордно высокие цены на электроэнергию, заявив, что рекомендации биржи формальны и технически невыполнимы.

"Приходится констатировать, что реакция NordPool на ожидания, высказанные литовскими учреждениями и компаниями, разочаровывает, поскольку NordPool лишь формально дала рекомендации о том, как соответствовать применяемому в настоящее время алгоритму, хотя зачастую это технически невыполнимо", - говорится в сообщении компании.

По данным Ignitis, NordPool предоставляет информацию о том, как соответствовать алгоритму работы биржи, но совершенно не берет в расчет, подходит ли он для стран Балтии.

"Мы знаем, как работает алгоритм и как подавать предложения на биржу, но вопрос в другом - не нужно ли усовершенствовать алгоритм в случае стран Балтии, избегая таким образом парадоксальных отклонений. В настоящее время ситуация в странах Балтии такова, что технические ограничения газогенерирующих установок не позволяют соответствовать алгоритму и условиям, предлагаемым NordPool", - утверждает Ignitis.

Участники энергетического рынка Литвы в последнее время жалуются на биржевой алгоритм ценообразования, на основании которого иногда отклоняются даже более низкие ценовые предложения. В результате вечером 17 августа 1 МВт.ч электроэнергии продавался в балтийской зоне биржи по рекордно высокой цене в 4 тыс. евро.

NordPool заявила, что тщательно изучила результаты аукциона, который привел к столь высокой цене на электроэнергию между 18:00 и 19:00 в среду. По мнению биржи, аукцион был проведен в соответствии с рыночными правилами.

"Балтийский регион состоит из трех торговых зон, которые относительно мало потребляют и производят (электроэнергии). Это не является чем-то необычным для аукциона, но в таких напряженных рыночных условиях очень важно, чтобы участники учитывали блоковые предложения (предложения о поставке электроэнергии в течение нескольких часов по одинаковой цене - ИФ) при подаче заявок на аукционы, поскольку бывают сценарии, когда блоковые поручения могут быть отклонены", - говорится в заявлении NordPool.

Биржа призвала участников рынка подавать больше почасовых заявок вместо блоковых предложений. По ее информации, это гарантирует, что предложения не будут отклонены, что снизит биржевую цену на электроэнергию.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис обратился в Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) с просьбой выяснить, не является ли алгоритм расчета биржевой цены одной из причин высоких цен на электроэнергию в стране.

Глава ГСРЭ Ренат Поцюс отмечал, что с биржей NordPool будет обсуждаться, чтобы алгоритм был адаптирован именно для балтийского региона, потому что в масштабах Европы его сложно изменить.