Ущерб в результате незаконной добычи песка и гравия на Абшероне и в Гаджигабуле превысил 2 млн манатов – Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана расследовала факты о нарушениях правил охраны и использования недр в результате незаконной добычи песка в Абшеронском и Гаджигабульском районах.

«Было установлено, что на территории Говсанского молочного совхоза №1 в Абшеронском районе и на территории под названием «Галмаз» в Гаджигабульском районе были самовольно заняты земельные участки, на которых осуществлена незаконная добыча десятков тыс. кубометров песка. Общий ущерб (от данных противозаконных деяний – ИФ) превысил 2 млн манатов», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По вышеупомянутым фактам возбуждено уголовное дело по статьям 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды земельного участка), 255.1 (нарушение правил охраны и использования недр) и 255.2 (если действия, предусмотренные статьей 255.1, которые повлекли смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия по неосторожности) УК Азербайджана.

Э.Шафиев