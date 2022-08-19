Ущерб в результате незаконной добычи песка и гравия на Абшероне и в Гаджигабуле превысил 2 млн манатов – Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана расследовала факты о нарушениях правил охраны и использования недр в результате незаконной добычи песка в Абшеронском и Гаджигабульском районах.
«Было установлено, что на территории Говсанского молочного совхоза №1 в Абшеронском районе и на территории под названием «Галмаз» в Гаджигабульском районе были самовольно заняты земельные участки, на которых осуществлена незаконная добыча десятков тыс. кубометров песка. Общий ущерб (от данных противозаконных деяний – ИФ) превысил 2 млн манатов», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.
По вышеупомянутым фактам возбуждено уголовное дело по статьям 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды земельного участка), 255.1 (нарушение правил охраны и использования недр) и 255.2 (если действия, предусмотренные статьей 255.1, которые повлекли смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия по неосторожности) УК Азербайджана.
Э.Шафиев
Вертолеты ВВС Азербайджана на учениях уничтожили цели условного противника
Azpetrol открыла первую АЗС в В.Зангилане, расширив сеть в Азербайджане до 94 АЗС
Литовский Ignitis считает рекомендации NordPool для стабилизации энергорынка технически невыполнимыми
Минсельхоз направит около 1,8 млн манатов на строительство дороги в новом полигоне пестицидов
Берлускони - за отказ от российского газа, но лишь после налаживания альтернативных поставок
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Итальянский политик Сальвини уверен, что Россия не повлияет на выборы в Италии
Токаев заявляет, что рассчитывает на приезд Путина в Казахстан на октябрьский саммит СНГ
Токаев не видит оснований для пессимистических прогнозов в отношении будущего сотрудничества Казахстана и РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!
Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ