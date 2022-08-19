Цены на нефть завершают неделю снижением

Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением.
Сигналы ослабления глобального экономического роста продолжают оказывать давление на рынок, несмотря на то, что ОПЕК видит высокие риски дефицита предложения нефти в этом году, а спрос на бензин в США вырос вслед за снижением цен.
Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил в интервью агентству Bloomberg на этой неделе, что опасения ослабления спроса в Китае и других странах мира в этом году преувеличены, в то время как резервные мощности по добыче нефти в ОПЕК заканчиваются.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 в пятницу составляет $94,62 за баррель, что на $1,97 (2,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,76 (1,94%), до $88,74 за баррель.
"Сдерживающим для нефтяного рынка фактором остается риск замедления глобального экономического роста в связи с тем, что мировые центробанки продолжают попытки ослабить инфляцию за счет подавления спроса", - отмечает глава отдела стратегии Saxo Bank на товарно-сырьевых рынках Оле Хансен.
В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, в которых за последнее время был достигнут некоторый прогресс. Возобновление ядерной сделки откроет иранской нефти путь на мировой рынок.
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