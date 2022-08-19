Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране

Власти Таиланда с октября по март разрешат иностранным туристам, в том числе российским, продлевать срок пребывания в стране, чтобы повысить доходы от туризма, сообщил в пятницу представитель правительственного центра контроля за ситуацией с коронавирусом (CCSA).
"Гражданам более 50 стран, которые используют для въезда визы по прибытии и имеют право находиться в стране до 30 дней, смогут продлить срок пребывания до 45 дней. Это новшество касается и россиян, которые сейчас могут приезжать в Таиланд без визы на 30 дней. Туристы из еще 18 стран, которым разрешен безвизовый въезд, смогут увеличить срок пребывания в Таиланде вдвое, с 15 до 30 дней. Кроме того, с октября визу по прибытии смогут получать граждане Индии, Китая и Саудовской Аравии", - цитирует его газета Bangkok Post.
Власти страны надеются, что рост иностранного турпотока поможет восстановлению экономики Таиланда, пострадавшей от пандемии коронавируса. Сегодня темпы роста в стране - одни из самых низких в Юго-Восточной Азии. С января по июль Таиланд посетили 3,78 млн иностранных туристов, большинство из них - граждане Малайзии, Индии и Сингапура.
"Мы стремимся продлить пребывание туристов в стране. Это позволит увеличить их расходы, оживить экономику и уменьшить воздействие пандемии коронавируса", - сказал представитель ССSA.
Ранее в правительстве Таиланда заявляли, что рассчитывают до конца года принять 10 млн иностранных туристов. В допандемийном 2019 году Таиланд посетили 10 млн иностранных гостей. В 2021 году число прибытий составило всего 428 тыс.
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