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СНГ 19.08.2022 16:28

Следующая встреча секретарей Совбезов стран ШОС пройдет в Индии

Следующая, восемнадцатая встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Индии, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"По итогам заседания участники мероприятия подписали соответствующий Протокол. Было принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Республике Индия", - говорится в распространенной в пятницу информации.

Согласно сообщению, на полях 17-й встречи секретарей советов безопасности ШОС, прошедшей в пятницу в Ташкенте, помощник президента Казахстана - секретарь Совбеза республики Гизат Нурдаулетов также провел двусторонние встречи с секретарем Совета Безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, секретарем отдела Нацбезопасности Пакистана Аамиром Хасаном и секретарем Совета Нацбезопасности Монголии Жадамбыном Энхбаяром.

"На встречах были обсуждены проблемы глобальной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Республики Казахстан с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему гармоничному развитию Организации с учетом интересов республики.

"Помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета Безопасности подчеркнул особую актуальность совместной поддержки одобренной со стороны ООН инициативы Казахстана по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - говорится в сообщении.

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