Владельцы «Манчестер Юнайтед» готовы продать долю в клубе

Семья американских миллиардеров Глейзеров, владеющая английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", выразила готовность продать миноритарную долю в команде сторонним инвесторам, сообщает агентство Bloomberg cо ссылкой на информированные источники.

По словам источников, интерес к покупке уже проявили инвестиционная компания Apollo Global Management Inc., а также британский бизнесмен Джим Рэтклифф.

В рамках сделки стоимость команды может быть оценена примерно в 5 млрд фунтов стерлингов ($5,91 млрд), пишет Bloomberg.

Семья Глейзеров владеет "Манчестер Юнайтед" с 2005 года. Болельщики "красных дьяволов" давно критикуют владельцев клуба за недостаточные инвестиции в покупку новых игроков и развитие инфраструктуры. В этом сезоне команда не сыграет в Лиге чемпионов, а в чемпионате Англии она стартовала с двух поражений.

Ранее глава Tesla Илон Маск написал в Твиттере, что покупает "Манчестер Юнайтед". Позже миллиардер признался, что пошутил.