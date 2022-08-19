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СНГ 19.08.2022 16:23

Лукашенко заявил о нежелании воевать с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается воевать с Украиной.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", - сказал Лукашенко в пятницу во время поездки в Пружанский район. Его слова приводит госагентство БелТА.

По его мнению, "никакая Украина не воюет сегодня, сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего".

По его мнению, Европа бы уже давно прекратила эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подстегивать боевые действия.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА


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