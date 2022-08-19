Оператор ГТС Румынии заявил о готовности поставлять газ в Молдову

Компания Transgaz, оператор газотранспортной системы Румынии, готова в случае необходимости поставлять газ в Молдову, заявил директор предприятия Ион Стериан.
"Румыния готова помочь Республике Молдова, если ей понадобится газ", - сказал он в интервью радиостанции Europa Libera.
"Мы построили газопровод Унгены-Кишинев. Мы готовы в любое время начать поставки газа через этот газопровод. Нам нужен час времени с момента поступления запроса и до начала поставок газа в Кишинев", - пояснил Стериан.
Он не уточнил возможные объемы поставок, заверив, что "у Румынии достаточно газа для их обеспечения".
Между тем, через этот газопровод газ можно доставлять в Кишинев, но мощностей не хватит для всей Молдовы. Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев строился почти десять лет. Его основная цель - диверсифицировать поставки газа в Молдову. Однако он так и не был запущен для коммерческого использования.
По словам Стериана, "у румын нет причин для беспокойства в результате почти десятикратного сокращения в последние дни экспорта российского газа в Румынию", и если будет "мягкая" зима, страна может обойтись без импортного газа вообще.
"Резервуары заполнены на 67%, добыча газа из новых месторождений в Черном море увеличится на один миллион кубометров газа в сутки. Румыния летом добывает больше газа, чем потребляет, поэтому может хранить его", - сказал глава Transgaz.
"Речь идет о месторождениях Анна и Дойна (в Черном море - ИФ), где концессионером является Black Sea Oil & Gas. Они, когда вводили в эксплуатацию, когда начинали добычу, начинали с 3 млн кубометров в сутки и хотят дойти до 4 млн", - добавил он.
Transgaz транспортирует 90% природного газа, потребляемого в Румынии. Компания предоставила большую часть финансирования строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, владеет 75% в молдавской компании Vestmoldtransgaz, управляющей этим газопроводом.
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