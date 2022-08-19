Итальянский политик Сальвини уверен, что Россия не повлияет на выборы в Италии

Россия не повлияет на итоги сентябрьских выборов в Италии, так как не может убедить итальянских граждан голосовать тем или иным образом, заявил в пятницу лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Россия не окажет никакого влияния на то, как проголосуют итальянцы. Выбор самостоятельно сделают рабочие, домохозяйки, студенты. Если кто-то в партиях левого толка считает, что иностранные власти могут повлиять на то, как голосуют итальянцы, то эти политики попросту не уважают сограждан", - приводит его слова телеканал TGcom24.

При этом Сальвини заверил, что его политические оппоненты зря обвиняют его в пророссийских взглядах.

"Я уже много лет не ездил в Россию, у меня много лет нет контактов с российскими политиками. Я занимаюсь не Россией, а Италией", - сказал он.

Ожидается, что на выборах в сентябре 2022 года коалиция правых партий, в которую входит и Сальвини, одержит победу и сформирует правительство.