В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 499 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 807,516 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 545 случаях заражения.

За минувшие сутки не зафиксировано летальных исходов от новой коронавирусной инфекции (накануне - 7). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 784 человек.

От COVID-19 вылечились 794,225 тыс. (+478 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 507 человек.

За сутки медики провели 3 438 тестов на коронавирус против 3 802 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 113,616 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде