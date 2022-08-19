Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 19.08.2022 16:56

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 499 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 807,516 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 545 случаях заражения.

За минувшие сутки не зафиксировано летальных исходов от новой коронавирусной инфекции (накануне - 7). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 784 человек.

От COVID-19 вылечились 794,225 тыс. (+478 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 507 человек.

За сутки медики провели 3 438 тестов на коронавирус против 3 802 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 113,616 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане спад случаев COVID-19 В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19 В Азербайджане рост случаев COVID-19 В Азербайджане спад случаев COVID-19 В Азербайджане существенный рост случаев COVID-19 В Азербайджане 11-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az