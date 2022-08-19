Берлускони - за отказ от российского газа, но лишь после налаживания альтернативных поставок

Италии следует отказаться от газа из России, однако лишь тогда, когда ему будут реальные альтернативы, заявил в пятницу глава партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

"Конечно, нужно отказаться. Однако сначала нужно создать условия для получения поставок от альтернативных источников", - приводит его слова итальянское телевидение.

"Нам нужны терминалы по регазификации, нужно инвестировать в использование возобновляемых энергоресурсов. Надо перезапустить научную работу по "чистому" атому. А дальше можно будет покончить с зависимостью, из-за которой у нас возникают явные проблемы", - добавил экс-премьер Италии.

Партия Берлускони состоит в правоцентристской коалиции, которая, согласно опросам, может прийти к власти по итогам сентябрьских выборов в парламент Италии.