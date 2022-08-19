Генсек ООН призвал Россию не отрезать ЗАЭС от энергосистемы Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу призвал Россию не отрезать Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, передают западные СМИ. "Очевидно, что электроэнергия из Запорожья - это украинская электроэнергия... И этот принцип должен полностью соблюдаться", - сказал он во время визита в порт Одессы. Накануне Гутерриш прибыл с визитом на Украину.

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