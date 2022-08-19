Токаев не видит оснований для пессимистических прогнозов в отношении будущего сотрудничества Казахстана и РФ

Никаких оснований для пессимистических прогнозов развития российско-казахстанских отношений нет, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество", - сказал он в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Токаева, "каких-либо оснований, чтобы высказывать какие-то пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет".