Токаев заявляет, что рассчитывает на приезд Путина в Казахстан на октябрьский саммит СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин приедет в республику на саммит СНГ в октябре.

"В этом году Казахстан председательствует в СНГ. В октябре будет саммит Содружества Независимых Государств. Очень сильно рассчитываем на ваше личное участие, тем более, что Россия играет важную роль в СНГ", - сказал Токаев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу в Сочи.

Он отметил, что "специфика геополитической ситуации подсказывает необходимость сверки часов, чтобы дать дополнительные поручения правительствам".

"Они (правительства стран СНГ) успешно работают, взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, жизнь подсказывает новые задачи, которые нужно решать", - заявил президент Казахстана.