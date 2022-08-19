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СНГ 19.08.2022 18:26

Токаев заявляет, что рассчитывает на приезд Путина в Казахстан на октябрьский саммит СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин приедет в республику на саммит СНГ в октябре.

"В этом году Казахстан председательствует в СНГ. В октябре будет саммит Содружества Независимых Государств. Очень сильно рассчитываем на ваше личное участие, тем более, что Россия играет важную роль в СНГ", - сказал Токаев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу в Сочи.

Он отметил, что "специфика геополитической ситуации подсказывает необходимость сверки часов, чтобы дать дополнительные поручения правительствам".

"Они (правительства стран СНГ) успешно работают, взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, жизнь подсказывает новые задачи, которые нужно решать", - заявил президент Казахстана.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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