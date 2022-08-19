Алиев назначил новых послов в ряд стран

Президент Ильхам Алиев отозвал Насими Агаева с должности генконсула Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Текст распоряжения об отзыве Агаева опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Другим распоряжением главы государства Агаев назначен новым послом Азербайджана в Германии.

Президент также в пятницу подписал распоряжение об отзыве Рамина Гасанова с должности посла Азербайджана в Берлине.

Другим распоряжением Алиева Гасанов назначен послом Азербайджана в Республике Корея.

Глава государства также подписал распоряжение об отзыве Рамзи Теймурова с должности посла Азербайджана в Республике Корея и Монголии.

Алиев также распорядился отозвать Эльхана Полухова с должности посла Азербайджана в Бразилии, Эквадоре, Гайане, Суринаме, Тринидаде и Тобаго.

Другим распоряжением Полухов отозван с должности полномочного представителя Азербайджана в Союзе Карибских стран.

Глава государства сегодня также подписал распоряжение о назначении Рашада Новрузова послом Азербайджана в Бразилию.

Алиев в пятницу также распорядился отозвать Эльхана Гахрамана с должности посла Азербайджана в Кувейте.

Другим распоряжением послом Азербайджана в Кувейте назначен Эмиль Керимов.

Президент также подписал распоряжение об отзыве Яшара Алиева с должности посла Азербайджана в Кубе.

Другим распоряжением главы государства послом Азербайджана в Кубе назначен Руслан Рзаев.

Алиев сегодня также распорядился отозвать Рашада Асланова с должности посла Азербайджана в Аргентине, Парагвае, Боливии, Чили и Уругвае.

Э.Шафиев