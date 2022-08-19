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СНГ 19.08.2022 19:14

Промышленная кооперация и торговля Казахстана с РФ успешно развиваются - Токаев

Промышленная кооперация Казахстана и России достигает серьезных результатов, а торговля успешно развивается, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического партнерства. В этом году мы отмечаем очень большую дату установления дипломатических отношений, 30 лет тому назад они были установлены, 30 лет назад был подписан первый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - сказал Токаев на встрече с главой РФ в Сочи.

Президент Казахстана отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами успешно развивается.

"Промышленная кооперация сейчас, к нашему удовлетворению, достигает серьезных результатов... Динамика торговли положительная. В прошлом году объем торговли составил 24,5 млрд долларов, по этому показателю РФ занимает первое место в нашем товарообороте, и в этом году торговля развивается достаточно успешно", - добавил Токаев.

По его словам, "есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество".

Президент также заявил, что геополитическая ситуация указывает на необходимость "сверки часов" для эффективного взаимодействия правительств двух стран.

"Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость "сверки часов" с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют с друг с другом, но тем не менее жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно, нужно решать", - сказал Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, ДИНАМИКА


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