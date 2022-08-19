Президент Кыргызстана отстранил от должности арестованного министра здравоохранения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров снял с должности находящего под домашним арестом министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, сообщает в пятницу его пресс-служба.
"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Алымкадыр Бейшеналиев освобожден от должности министра здравоохранения Кыргызстана", - говорится в сообщении.
Бейшеналиев был задержан 2 июня. В отношении него возбудили семь уголовных дел в связи с необоснованной, как считает прокуратура, закупкой в 2021 году у иностранных частных компаний почти 2,5 млн доз вакцин от COVID-19 на 1,5 млрд сомов ($19 млн) и переводом вырученных средств в офшорную зону: одно по статье о коррупции, два - о вымогательстве, четыре - о злоупотреблении служебным положением и заключении заведомо невыгодного договора.
При этом официальное обвинение было предъявлено только по одному делу, возбужденному по статье УК "Организация коррупции". Однако, как сообщил в минувший вторник адвокат Бейшеналиева Кайсын Абакиров, это уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.
3 июня Жапаров образовал комиссию для изучения обстоятельств задержания Бейшеналиева. Он был временно отстранен от занимаемой должности. На время следствия был отстранен и генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев из-за личных взаимоотношений с Бейшеналиевым.
4 июня решением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Бейшеналиева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц с содержанием в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Позже Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Бейшеналиев стал министром здравоохранения Кыргызстана в 2020 году.
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