Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.08.2022 19:55

Председатель КНР собирается встретиться с Путиным на саммите ШОС в сентябре - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который намечен на сентябрь в Узбекистане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"По информации лиц, знакомых с планами, идет подготовка поездки китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для встречи с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября", - пишет газета.

Некоторые источники добавили, что поездку включили в график Си Цзиньпина из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и делегации американских конгрессменов на Тайвань в начале этого месяца. Посещение острова официальными представителями США вызвало резко негативную реакцию Пекина, который расценил эти действия американской администрации как провокационные, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Китая.

ШОС была создана в 2001 году, в нее входят Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Штаб-квартира ШОС находится в Пекине. Предстоящий саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


В США не увидели ничего необычного в военных учениях «Восток-2022» Китай готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ - глава МИД КНР Лавров: стратегическое партнерство Москвы и Пекина - одна из опор движения за торжество права в международных отношениях Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане - МИД РФ Япония обеспокоена возможным углублением военного сотрудничества России и Китая - Минобороны страны Пекин будет прилагать усилия к мирному урегулированию на Украине - МИД КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az