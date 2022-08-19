Председатель КНР собирается встретиться с Путиным на саммите ШОС в сентябре - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который намечен на сентябрь в Узбекистане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"По информации лиц, знакомых с планами, идет подготовка поездки китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для встречи с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября", - пишет газета.
Некоторые источники добавили, что поездку включили в график Си Цзиньпина из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и делегации американских конгрессменов на Тайвань в начале этого месяца. Посещение острова официальными представителями США вызвало резко негативную реакцию Пекина, который расценил эти действия американской администрации как провокационные, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Китая.
ШОС была создана в 2001 году, в нее входят Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Штаб-квартира ШОС находится в Пекине. Предстоящий саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
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