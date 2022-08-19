Три канадские НПО внесены в реестр нежелательных в РФ организаций

Минюст РФ обновил в пятницу список иностранных НПО, деятельность, которых нежелательна в России, добавив в него три канадские организации.
Согласно данным реестра, нежелательными в РФ признаны "Канадский украинский конгресс", "Конгресс украинцев Канады" (Ukrainian Canadian Congress), "Институт Макдональда-Лорье" (Macdonald-Laurier Institute), Канада, "Украинская национальная федерация Канады" (Ukrainian National Federation of Canada).
Таким образом, в настоящий момент в списке нежелательных числятся 65 иностранных НПО.
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