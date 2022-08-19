Гаджиев в Брюсселе встретился с Григоряном

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, сообщил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. "Сегодня в Брюсселе состоялись хорошие и субстантивные обсуждения по вопросам армяно-азербайджанских отношений и вовлеченности ЕС", - написал Клаар в своем микроблоге.

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