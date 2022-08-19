США могут объявить в пятницу о новой военной помощи Украине на $800 млн - СМИ

В Вашингтоне обдумывают возможность объявить в пятницу о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в $800 млн, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ряд представителей властей США, пожелавших остаться неизвестными.

По данным источников, значительная часть пакета помощи будет состоять из гаубиц и военного оборудования, включая переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Два представителя властей также заявили, что США могут направить Украине не менее десятка разведывательных беспилотников Scan Eagle.

AP напоминает, что США направили Украине вооружений, боеприпасов и оборудования на сумму более $9 млрд. Новый транш военной помощи станет уже 19-м для Пентагона.