Около 22 млн жителей полуострова Сомали грозит голод из-за засухи - ООН

Примерно 22 млн жителей Эфиопии, Кении и Сомали находятся на грани голода, в основном по причине многолетней засухи, заявили в пятницу во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.
"С начала года еще девять млн человек оказались в условиях острой нехватки продовольствия по всей Эфиопии, Кении, Сомали. Таким образом, 22 млн человек сталкиваются с проблемой обеспечить себя достаточным продовольствием", - говорится в пресс-релизе ВПП.
По информации ВПП, в странах региона гибнет домашний скот, население ощущает острую нехватку воды. Из-за за засухи 1,1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.
"Люди здесь годами ждут дождя, но они больше не могут ждать жизненно необходимой продовольственной помощи. Мир должен сейчас принять меры, чтобы защитить наиболее уязвимые группы населения от угрозы массового голода на полуострове Африканский Рог", - заявил директор ВПП Дэвид Бисли.
При этом засуха в регионе, как ожидается, продолжится в ближайшие месяцы.
Как напомнили в ВПП, еще в начале 2022 года организация предупреждала о том, что 13 млн жителей Эфиопии, Кении и Сомали находятся на грани голода. Однако к середине года, когда в регион снова не пришли дожди, число нуждающихся в продовольствии возросло до 20 млн, а затем и до 22 млн.
"Это число будет расти, и серьезность проблемы голода будет усугубляться в случае, если следующий сезон дождей не поможет, а уязвимые группы населения не получат гуманитарную помощь", - говорится в заявлении ВВП.
В организации также заверили, что поскольку засуха в регионе пока не заканчивается, требуется еще около $418 млн для удовлетворения возрастающих потребностей местного населения в следующие шесть месяцев.
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