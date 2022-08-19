«Северный поток» полностью остановится на новую профилактику - с 31 августа до 2 сентября

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" Trent 60 будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, сообщает "Газпром".
По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, надеются российские газовики.
"Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens", - подчеркивает российская компания.
"В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха", - также говорится в сообщении.
Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.
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