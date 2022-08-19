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Внешняя политика 19.08.2022 22:01

Жапаров пригласил Асадова в Кыргызстан

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу провел телефонный разговор с председателем Кабмина Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.

"Асадов и Жапаров обсудили ход реализации достигнутых договоренностей между главами государств в рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества", - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на сайт правительства Кыргызстана.

Жапаров пригласил Асадова посетить Кыргызстан для участия очередного заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25-26 августа текущего года в городе Чолпон-Ате.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕМЬЕР, КЫРГЫЗСТАН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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