Жапаров пригласил Асадова в Кыргызстан

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу провел телефонный разговор с председателем Кабмина Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.

"Асадов и Жапаров обсудили ход реализации достигнутых договоренностей между главами государств в рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества", - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на сайт правительства Кыргызстана.

Жапаров пригласил Асадова посетить Кыргызстан для участия очередного заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25-26 августа текущего года в городе Чолпон-Ате.

Э.Шафиев