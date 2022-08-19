США направят Украине военную помощь на $775 млн, включая боеприпасы для HIMARS, гаубицы

Пентагон в пятницу объявил о дополнительных поставках вооружения Украине на сумму в $775 млн, сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американского Минобороны.
В частности, новый пакет помощи включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, 1 тыс. единиц переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 1 тыс. ракет для противотанковых ракетных комплексов TOW.
Также США намерены передать Киеву противорадиолокационные ракеты, 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, 40 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, джипы Humvee.
В пакет помощи входят защищенные системы связи, взрывчатка, приборы ночного видения, тепловизоры, оптические приборы и лазерные дальномеры.
CNN отмечает, что таким образом с учетом нынешнего пакета помощи администрация США с августа 2021 выделила Украине 19 траншей военной помощи на сумму более $10 млрд.
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