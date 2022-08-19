ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил очередное ходатайство Армении о применении против Азербайджана мер обеспечительного характера, сообщил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров. «Сегодня Европейский суд по правам человека в очередной раз отклонил ходатайство Армении о применении в отношении Азербайджана мер обеспечительного характера», - написал Аскеров в своем аккаунте в Twitter. Р.Ахмедов

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