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Внешняя политика 19.08.2022 23:30

ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил очередное ходатайство Армении о применении против Азербайджана мер обеспечительного характера, сообщил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

«Сегодня Европейский суд по правам человека в очередной раз отклонил ходатайство Армении о применении в отношении Азербайджана мер обеспечительного характера», - написал Аскеров в своем аккаунте в Twitter.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЕСПЧ, АРМЕНИЯ, ОТКАЗ


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