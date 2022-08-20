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Регион 20.08.2022 09:00

Иран снял требование отмены санкций против КСИР как условия для восстановления СВПД

Иран официально отказался от требования отмены санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления ядерного соглашения по иранскому атому, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Основанием для такого утверждения послужило то, что в ответе на проект соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предложенный Евросоюзом, Иран не требовал, чтобы КСИР был исключен из списка иностранных террористических организаций госдепартамента США. Иранцы также отказались от требований отмены санкций против нескольких компаний, связанных с КСИР, говорится в сообщении.

"Так что, если мы сейчас и ближе к сделке, то именно поэтому", - резюмировал источник телеканала.

Дипломатический источник сказал CNN, что Иран хочет добиться включение в соглашение по СВПД положения о компенсациях на случай, если США снова выйдут из ядерной сделки. Это требование, по оценкам собеседников телеканала, "может замедлить процесс, но сейчас, похоже, наблюдается больший импульс, чем в прошлом году".

Против отмены санкций в отношении КСИР решительно выступал, в частности, президент США Джо Байден, и его позиция остается неизменной, напоминает телеканал.

Как сообщил ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, Иран направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении СВПД.

Он заявил журналистам, что "Иран настроен на то, чтобы заключить соглашение, если будут соблюдаться его красные линии и права".

"Есть три вопроса. Если эти вопросы будут решены, мы готовы перейти к этапу подведения итогов и достичь соглашения в присутствии министров иностранных дел", - добавил дипломат.

Он отметил, что "США недавно проявили гибкость в отношении двух из трех оставшихся вопросов, но это должно быть изложено в письменной форме".

Газета Politico ранее сообщала, что Евросоюз на переговорах по СВПД внес предложение ослабить санкции против КСИР. В то же время, спецпосланник США по Ирану Роб Мэлли заявил изданию, что Вашингтон не меняет свои стандарты или правила, когда дело доходит до применения санкций.

"Любое сообщение об обратном является абсолютно неверным", - сказал Мэлли.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Переговоры были прерваны в марте и возобновлены в августе.

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Тэги: ИРАН, США, СВПД


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