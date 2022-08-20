Новый посол Кувейта вручил замглавы МИД Азербайджана копии верительных грамот

Новый посол Кувейта в Азербайджане Абдулла Мухаммед аль-Мауид в пятницу вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Азербайджана Эльнуру Мамедову. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе встречи дипломат отметил, что Кувейт заинтересован в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном и подчеркнул, что сделает все возможное для этого.
Р.Керимов
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