Новый посол Кувейта вручил замглавы МИД Азербайджана копии верительных грамот

Новый посол Кувейта в Азербайджане Абдулла Мухаммед аль-Мауид в пятницу вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Азербайджана Эльнуру Мамедову. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи дипломат отметил, что Кувейт заинтересован в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном и подчеркнул, что сделает все возможное для этого.

Р.Керимов