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США активно инвестируют в разработку защиты от гиперзвукового оружия

Американская администрация уделяет большое внимание и инвестирует в работы по созданию средств противодействия гиперзвуковому оружию, заявила журналистам первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

"Мы действительно инвестируем в противодействие гиперзвуку, потому что мы хотим быть уверены, что сможем защититься от других, используя гиперзвуковые возможности", - сказала она.

Чиновник добавила: "Мы очень усердно работаем над этим, и я действительно думаю, что у нас есть реальные многообещающие подвижки в отношении гиперзвуковых программ США".

По ее словам, США разработали концепцию эффективного применения гиперзвука, "она отличается от того, как, по нашему мнению, китайцы или русские смотрят на то, как они будут использовать гиперзвуковые возможности".

В ответ на заявление одного из журналистов, что "в министерстве обороны, включая Вас, говорили о риске отставания, когда дело доходит до гиперзвуковых технологий", замминистра сказала: "Я об отставании не говорила".

Хикс отказалась приводить подробности, заявив, что "не хочет говорить об этом по известным причинам".

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Тэги: США, ГИПЕРЗВУК, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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