США активно инвестируют в разработку защиты от гиперзвукового оружия

Американская администрация уделяет большое внимание и инвестирует в работы по созданию средств противодействия гиперзвуковому оружию, заявила журналистам первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
"Мы действительно инвестируем в противодействие гиперзвуку, потому что мы хотим быть уверены, что сможем защититься от других, используя гиперзвуковые возможности", - сказала она.
Чиновник добавила: "Мы очень усердно работаем над этим, и я действительно думаю, что у нас есть реальные многообещающие подвижки в отношении гиперзвуковых программ США".
По ее словам, США разработали концепцию эффективного применения гиперзвука, "она отличается от того, как, по нашему мнению, китайцы или русские смотрят на то, как они будут использовать гиперзвуковые возможности".
В ответ на заявление одного из журналистов, что "в министерстве обороны, включая Вас, говорили о риске отставания, когда дело доходит до гиперзвуковых технологий", замминистра сказала: "Я об отставании не говорила".
Хикс отказалась приводить подробности, заявив, что "не хочет говорить об этом по известным причинам".
Новый посол Кувейта вручил замглавы МИД Азербайджана копии верительных грамот
ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана
Туркменистан намерен присоединиться к транспортному коридору Север-Юг
Оператор ГТС Румынии заявил о готовности поставлять газ в Молдову
«Северный поток» полностью остановится на новую профилактику - с 31 августа до 2 сентября
В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19
Около 22 млн жителей полуострова Сомали грозит голод из-за засухи - ООН
Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!
Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ