Общий объем военных поставок США Украине превысил $10,5 млрд

Нынешняя американская администрация с приходом к власти президента Джо Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он сделал это заявление после объявления о том, что Вашингтон выделил Киеву дополнительную военную помощь в $775 млн.
"Этот пакет довел общий объем помощи США в области безопасности, выделенной Украине с начала работы нынешней администрации, до, примерно, $10,6 млрд ", - сказал Блинкен.
По его утверждению, "помощь в области безопасности" поступает Украине "из более чем 50 стран" союзников и партнеров США.
Ранее Пентагон в сообщении о дополнительных поставках вооружения Украине на сумму в $775 млн уточнил, что этот пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, 1 тыс. единиц переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 1 тыс. ракет для противотанковых ракетных комплексов TOW.
Также США намерены передать Киеву противорадиолокационные ракеты, 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, 40 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, джипы Humvee, защищенные системы связи, взрывчатку, приборы ночного видения, тепловизоры, оптические приборы и лазерные дальномеры.
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