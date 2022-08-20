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СНГ 20.08.2022 10:20

Токаев остался доволен переговорами с Путиным в Сочи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение итогами прошедших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

"По завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами. По мнению главы государства, они прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью", - написал Желдибай в субботу в соцсети.

По его словам, Токаев отметил, что в ходе переговоров обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене.

"Выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран. Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство", - отметил пресс-секретарь президента Казахстана.

Как сообщалось, переговоры Токаева с Путиным в Сочи в минувшую пятницу длились два с половиной часа.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ВЛАДИМИР ПУТИН, КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ


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