Токаев остался доволен переговорами с Путиным в Сочи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение итогами прошедших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
"По завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами. По мнению главы государства, они прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью", - написал Желдибай в субботу в соцсети.
По его словам, Токаев отметил, что в ходе переговоров обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене.
"Выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран. Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство", - отметил пресс-секретарь президента Казахстана.
Как сообщалось, переговоры Токаева с Путиным в Сочи в минувшую пятницу длились два с половиной часа.
Новый посол Кувейта вручил замглавы МИД Азербайджана копии верительных грамот
ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана
Туркменистан намерен присоединиться к транспортному коридору Север-Юг
Оператор ГТС Румынии заявил о готовности поставлять газ в Молдову
«Северный поток» полностью остановится на новую профилактику - с 31 августа до 2 сентября
В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19
Около 22 млн жителей полуострова Сомали грозит голод из-за засухи - ООН
Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!
Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ