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В США не считают, что отношения с Пекином дошли до кризиса из-за поездки Пелоси на Тайвань

Посол США в КНР Николас Бернс назвал неверными заявления о том, что недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал кризис в американо-китайских отношениях.

"Мы не считаем, что в американо-китайских отношениях должен возникнуть кризис из-за визита - мирного визита - спикера Палаты представителей на Тайвань", - заявил он телеканалу CNN из пекинского посольства США.

По его словам, "это был кризис, сфабрикованный пекинским правительством, это была чрезмерная реакция".

Дипломат отметил, что теперь "правительство здесь, в Пекине, обязано убедить остальной мир в том, что оно будет действовать мирно в будущем".

При этом Бернс добавил: "Я думаю, что во всем мире есть серьезные опасения по поводу того, что Китай теперь стал агентом нестабильности в Тайваньском проливе, и это не в чьих-либо интересах".

Посол рассказал о состоявшейся после прибытия Пелоси на Тайвань беседе в МИД КНР, куда был вызван.

"У нас была очень оживленная, я бы сказал, довольно спорная встреча", - сказал Бернс. - Я защищал спикера. Я защищал ее право на поездку на Тайвань. Я защищал мир и стабильность, которые у нас были в Тайваньском проливе в течение почти шести десятилетий".

Он сообщил, что призвал Китай гарантировать, что китайское правительство будет действовать таким образом, чтобы "способствовать миру и стабильности".

Вместо этого, по словам дипломата, Пекин провел серию учений вокруг Тайваня, включая пуски ракет над островом, "чтобы запугать и принудить тайваньские власти".

Пелоси 2 - 3 августа совершила визит на Тайвань. В МИД КНР заявили, что это стало грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая, пообещав принять "решительные, мощные и эффективные" меры. Затем Китай провел крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками.

Глава МИД КНР Ван И предупредил, что Вашингтон может использовать напряженность в Тайваньском проливе в результате визита Пелоси на остров для наращивания военного присутствия в регионе.

"Это не только вопиющая и необоснованная провокация, но и политический фарс, обреченный на провал. Текущая ситуация в Тайваньском проливе по-прежнему неспокойна. Мы сохраняем бдительность, поскольку Соединенные Штаты могут воспользоваться этой проблемой, и увеличить военное присутствие в попытке создать еще более серьезный кризис", - сказал Ван И журналистам.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ


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